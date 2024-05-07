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Вторник, 7 мая 2024, 21:27 мск

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На Украине принято решение создать силы беспилотных систем в составе ВСУ

Фото: Минобороны Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров во вторник, 7 мая, заявил, что правительство страны поддержало создание сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, в связи с чем его ведомство подготовит необходимый закон, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Умеров написал: «Сегодня кабинет министров поддержал проект указа президента Украины, наработанный минобороны совместно с генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ – сил беспилотных систем… Для реализации этой инициативы министерство обороны подготовит и внесет в заседание правительства соответствующий проект закона Украины. Создание сил беспилотных систем будет способствовать усилению обороноспособности Украины».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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