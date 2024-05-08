На Украине задержали семерых уклонистов, пытавшихся уплыть в Венгрию

Погранслужба Украины сообщила о задержании семерых мужчин, которые на лодке пытались нелегально пересечь границу с Венгрией по реке Тиса.
По данным ведомства, мужчинам удалось добраться до берега Тисы с лодкой. Однако неожиданно появились пограничники, беглецы бросились в воду, но поняв, что не смогут переплыть реку, выбрались на берег.
Из Украины пытались сбежать жители Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской и Львовской областей. Посредники, с которыми мужчины познакомились в интернете, обещали им помочь покинуть страну за 6-7,5 тыс. долларов.
На задержанных составлены протоколы об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что пограничники обнаружили в реке Тиса на границе с Румынией тела сразу шести мужчин, пытавшихся нелегально покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации.
Киев, Наталья Петрова
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