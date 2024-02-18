Погранслужба Украины пугает уклонистов стаями голодных волков

Украинские пограничники предупредили о появлении стай волков на границе с Молдавией в Одесской области, через которую пытаются сбежать в Европу украинцы, чтобы не попасть под мобилизацию. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на погранслужбу Украины.

Как отметили в ведомстве, пограничники с помощью технических средств зафиксировали движение волков рядом с молдавской границей в Одесской области. «Обычно хищники передвигаются не поодиночке, а стаями», – подчеркнули в погранслужбе. В связи с этим пограничники призвали «избегать незаконных путешествий и не подвергаться опасности».

Многие украинцы призывного возраста пытаются покинуть страну любым способом, чтобы избежать мобилизации. Судя по данным в украинских пабликах, организаторы незаконной переправки через границу требуют от уклонистов от 4 тыс. до 15 тыс. долларов и даже больше.

Ранее в Верховной раде заявили, что украинцы, не желающие воевать, должны переплыть пограничную реку Тису (на границе Украины, Румынии, Венгрии и Словакии) и «искать себе другое гражданство».

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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