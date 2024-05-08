В Киеве решили отказаться от «Правды» в пользу «Евросоюза»

Заместитель мэра Киева-секретарь горсовета Владимир Бондаренко в среду, 8 мая, заявил о переименовании проспект «Правды» в Подольском районе украинской столице в честь «Европейского Союза», поскольку «названия времен Советского Союза всегда имеют враждебное идеологическое значение», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Бондаренко сказал: «Проспект Правды был назван в честь центрального органа Коммунистической партии Советского Союза – газеты «Правда». Привычные топонимические названия времен Советского Союза всегда имеют враждебное идеологическое значение, десятилетиями влияющее на наше сознание. Во время войны Киевский городской совет принял решение деколонизировать проспект».

«На основе электронного рейтингового голосования было выбрано новое название – проспект Европейского Союза. Название предложено в честь экономического и политического союза, объединяющего 27 государств-членов, расположенных в Европе. Европейский Союз – давний и надежный геополитический, экономический, а недавно и военный партнер Украины. Обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе – стратегический курс государства, закрепленный в Конституции Украины. Поэтому ЕС в столичной топонимике является логичным шагом на пути к укреплению взаимоотношений», – добавил зам. мэра Киева.

Следует напомнить, что в 2018 году Шевченковский райсуд Киева освободил экс-заместителя мэра Киева Владимира Бондаренко от уголовной ответственности за использование поддельного диплома об образовании.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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