ВС РФ отразили 13 контратак и продвинулись на четырех направлениях в зоне СВО

Российская армия за минувшие сутки отразила 13 контратак штурмовых групп ВСУ. При этом бойцы подразделений группировок войск «Запад», «Южной», «Центр» и «Восток» улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Украинские военные предприняли попытки атаковать в районе железнодорожной станции Сеньковка, а также сел Красное, Старомайорское, Ленинское, Соловьево, Орловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВС РФ успешно отбили контратаки и нанесли поражение живой силе и технике противника.

За прошедшие сутки киевский режим потерял 845 военнослужащих, три танка, две БМП, четыре БТР, семь автомобилей, шесть гаубиц Д-20, три Д-30, три орудия М777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, две самоходки М109 «Paladin», орудие «Гиацинт-Б», гаубица Д-20, две САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Кроме того, российские военные разбомбили командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ и полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS, 15 реактивных снарядов «Vampire», реактивный снаряд HIMARS, пять управляемых авиационных бомб «Hammer», а также 28 беспилотных летательных аппаратов», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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