Авиация и ПВО сбили украинский Су-27 и 163 дрона в зоне СВО

Российская авиация и средства ПВО за неделю уничтожили самолет Су-27 воздушных сил Украины и 163 беспилотника в зоне СВО. Подразделения ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области и ДНР, следует из данных Минобороны РФ.

«Авиация и средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, Ураган и Vampire, а также 163 беспилотника», – говорится в сообщении.

Ракетчики, артиллерия и беспилотники ВС РФ уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, склад топлива ВСУ, радиолокационные станции ЗРК С-300 и обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19.

«Западная» группировка войск освободила населенные пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области и успешно отбила 14 контратак за неделю. Российские бойцы ликвидировали до 1015 боевиков, три танка, из них два Leopard производства ФРГ, пять боевых бронемашин, в том числе бронетранспортер М113 производства США около Стельмаховки, Новоселовского, Червоной Дибровы в ЛНР, Новосадового, Григоровки в ДНР, Синьковки, Крахмального Харьковской области.

«Южная» группировка войск активно продвигалась в глубину обороны противника и успешно отбила контратаку противника под Красным, Спорным, Андреевки, Елизаветовки, Курдюмовки, Победы и Григоровки в ДНР. ВСУ лишились более 1985 человек, трех танков, шести ББМ, в том числе БТР М113 производства США, станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 производства США, трех полевых складов боеприпасов.

Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Новокалиново в ДНР и отразили 48 контратак противника в районе Семеновки, Соловьево, Очеретино и Нетайлово в ДНР. Российские бойцы ликвидировали более 2360 украинских военных, четыре танка, в том числе один Leopard производства ФРГ и два Abrams производства США, 16 ББМ, в том числе две БМП Bradley производства США и БМП Marder производства ФРГ, боевую машину РСЗО Vampire чешского производства.

Группировка войск «Восток» улучшила тактическое положение и уничтожили до 860 боевиков, семь танков, восемь ББМ около Урожайного, Старомайорского, Водяного и Пречистовки в ДНР.

Группировка войск «Днепр» успешно отразила контратаку штурмовой группы ВСУ под Работино Запорожской области и уничтожила до 240 военных около Золотой Балки, Токаревки, Ивановки, Михайловки, Тягинки, Степного Херсонской области и Павловки Запорожской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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