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Суббота, 11 мая 2024, 14:27 мск

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Удар по нефтебазе в ЛНР: число погибших увеличилось

Фото: t.me/glava_lnr_info

Минувшей ночью умер ещё один пострадавший в результате украинского обстрела нефтебазы в Ровеньках. Как сообщила министр здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко, таким образом количество погибших возросло до 4 человек.

В то же время при ударе пострадали 11 человек, из них в крайне тяжелом состоянии находятся двое, уточнила министр.

Удар по нефтебазе в Ровеньках был нанесен ВСУ вечером 10 мая, после чего там начался крупный пожар. Как сообщил глава ЛГР Леонид Пасечник, удар, предположительно, был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами.

Согласно уточненной информации, в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках были повреждены 4 резервуара с топливом, админздание нефтебазы, 7 единиц техники и техника подрядной организации Республики Коми. Также пострадали 33 жилых дома (осколками посечена кровля и окна) по улицам микрорайона Киевский. Сгорела одна частная пристройка и сарай в непосредственной близости к нефтебазе.

Ровеньки, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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