ВС РФ взяли под контроль ещё четыре населенных пункта в Харьковской области и подбили очередной «Abrams»

Российская армия продолжила успешное наступление на Харьков. Как говорится в сводке министерства обороны о ходе специальной военной операции, подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

При этом в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина «Козак» и четыре автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, две 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Напомним, накануне минобороны сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Харьковской области – это Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

За минувшие сутки российские войска на четырех других направлениях также улучшили позиции, отразив при этом порядка двух десятков контратак противника. ВСУ потеряли в общей сложности 1400 боевиков. В этом подбиты несколько десятков автомобилей и бронетехники, в том числе четыре танка, один из которых «Abrams» производства США. Уничтожены орудия полевой артиллерии, в том числе производства США, Франции, Великобритании.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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