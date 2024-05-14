В двух городах Сумской области объявили эвакуацию населения

Власти объявили эвакуацию в двух городах Сумской области – Белополье и Ворожба. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Артюх.

По его словам, проводится добровольная эвакуация. Местные жители, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин, отметил чиновник в своем телеграм-канале.

Эвакуированных людей пообещали «разместить в местах компактного проживания» на территории Сумской области.

Белополье и Ворожба находятся неподалеку от границы с Курской областью.

Ранее стало известно, что украинские власти эвакуировали из приграничных с Россией районах Харьковской области уже более 7 тысяч человек. Об этом сегодня сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. «Всего эвакуировано 7023 человека», – отметил он. По его словам, причиной стало обострение ситуации на фронте. Российские войска продолжают наступление под Харьковом.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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