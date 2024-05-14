ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области – взят еще один населенный пункт

Российские войска продолжают успешные наступательные действия в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Бугроватка в Волчанском районе и продвинулись в глубину обороны ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы, а также отражена контратака украинских штурмовиков в районе населенного пункта Старица. Суточные потери ВСУ составили до 135 боевиков, две боевые бронемашины и семь автомобилей.

Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы разбиты боевая машина РСЗО «Вампир» чешского производства, гаубица Д-20, три САУ «Гвоздика», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ.

За минувшие сутки ВС России также улучшили тактическое положение и заняли выгодные позиции на четырех направлениях спецоперации, отразив 13 контратак противника и уничтожив до 1200 боевиков ВСУ.

Наибольшие потери украинские войска понесли в зоне действия «Южной» группировки войск. Российские подразделения поразили живую силу и технику десяти бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка в ЛНР, Георгиевка, Клещеевка, Раздоловка, Новомихайловка, Парасковиевка и Красное в ДНР. В итоге уничтожены более 520 украинских боевиков, а также три полевых склада боеприпасов ВСУ. Кроме того, противник лишился четырех автомобилей, гаубицы Д-20, двух гаубиц Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

До 405 боевиков ВСУ потеряли из-за действий подразделений группировки войск «Центр». Российские силы нанесли поражение и отразили восемь контратак противника в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Соловьево в ДНР. Противник при этом лишился трех автомобилей, САУ Paladin производства США и гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» отразили пять контратак и нанесли удары по силам ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Розовка в ЛНР и Торское в ДНР. Суточные потери ВСУ составили до 120 боевиков, две боевые бронемашины, два автомобиля, гаубица Д-20, гаубица Д-30 и орудие М119 производства США.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям пяти бригад противника в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное, Водяное ДНР и Дорожнянка Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 боевиков, два бронетранспортера, пять автомобилей, две польские САУ Krab, гаубицу М777 производства США и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

Подразделениями группировки войск «Днепр» поразили силы противника в районах населенных пунктов Тягинка, Золотая Балка Херсонской области и Капуловка Днепропетровской области, уничтожив до 25 боевиков ВСУ, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, а также гаубицу М777 и орудие М119 производства США.

Также сообщается, что ВС РФ уничтожили цех производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, поразили склады боеприпасов, горючего и авиатехника на военных аэродромах и скопления живой силы и техники противника в 143 районах. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Силы ПВО в течение суток сбили 26 дронов ВСУ, девять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 43 реактивных снаряда «Вампир» чешского производства и «Ольха».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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