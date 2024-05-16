Средствами противовоздушной обороны сбили три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины за сутки. Российские силы успешно продвинулись на более выгодные позиции на пяти направлениях, следует из данных Минобороны РФ.

За сутки средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников, семь оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У», пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», пять управляемых авиационных бомб Hammer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM. Авиация РФ, беспилотники, ракетчики и артиллерия разбили склад безэкипажных катеров, пункт временной дислокации националистического формирования МО Украины и иностранных наемников, скопления боевиков и военной техники в 113 районах.

Группировка ВС РФ «Север» активно продвинулась в глубину обороны противника и уничтожила до 205 боевиков, три танка, две боевые бронемашины, боевую машину РСЗО БМ-21 «Град» около Дергачей, Липцов и Волчанска Харьковской области. Российские бойцы успешно отбили две контратаки под Старицей и Глубоким Харьковской области.

Группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, отразила две контратаки противника и ликвидировала до 40 украинских военных в районе Красного Лимана в ДНР, Берестового Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.

«Южная» группировка войск также заняла более выгодные рубежи и уничтожила более 520 военных, четыре ББМ около Часова Яра и Антоновки в ДНР.

Группировка ВС РФ «Центр» улучшила тактическое положение под Новоалександровкой и Евгеновкой в ДНР, отразила восемь контратак штурмовых групп противника под Архангельским, Соловьево, Уманским, Нетайлово и Новоселовкой в ДНР. Потери противника составили до 390 боевиков, два танка, три БМП, две ББМ.

Группировка войск «Восток» вышла на более выгодные рубежи и уничтожила до 125 украинских военных, две БМП в районе Великой Новоселки и Урожайного в ДНР.

Группировка войск «Днепр» ликвидировала до 40 военных ВСУ около Нестерянки и Пятихатки Запорожской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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