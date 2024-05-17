Российская армия нанесла 28 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

Российские войска с 11 по 17 мая нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удары наносились по командным пунктам, военной аэродромной инфраструктуре, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего ВСУ.

«Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников», – говорится в сообщении военного ведомства.

За неделю авиацией и средствами противовоздушной обороны, по информации Минобороны, сбиты семь украинских военных самолетов – шесть истребителей МиГ-29 и один истребитель Су-27. Кроме того, перехвачены 31 оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США и «Точка-У», 31 управляемая авиабомба «Hammer» производства Франции, 15 противорадиолокационных ракет HARM производства США, 199 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire», «Град» и «Ольха», а также 329 беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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