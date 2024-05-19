ПВО перехватила 12 ракет ATACMS и 103 беспилотника ВСУ за сутки

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 103 украинских беспилотника. Из них 62 БПЛА самолетного типа были обезврежены над территорией РФ в ночное время. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

Силы ПВО в течение суток также уничтожили 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, тактическую ракету «Точка-У», четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM американского производства, а также девять реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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