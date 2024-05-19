ВС РФ поразили наемников и продвигаются вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Российская группировка войск «Север» продолжает продвигаться вглубь обороны украинской армии в Харьковской области, отражая контратаки и нанося удары по иностранным наемникам и силам ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

Подразделения ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике «Иностранного легиона» и трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области. Российские бойцы также отбили в регионе пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое.

Суточные потери армии Украины в зоне ответственности группировки «Север» составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины, 10 пикапов, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям одной из бригад ВСУ в районе населенного пункта Торское в ДНР. На этом направлении противник лишился до 440 военнослужащих, три гаубицы М777 производства США, гаубицы «МСТА-Б» и две САУ «Гвоздика».

По информации Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение силам трех бригад ВСУ у Антоновки и Белогоровки в ДНР. Кроме того, отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР). В ходе боевых действий уничтожено более 680 украинских боевиков, два танка, две БМП и 10 автомобилей. Также разбиты разбиты два склада с боеприпасами ВСУ.

Группировка войск «Центр» отразила семь контратак штурмовых групп противника и нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Новоалександровка, Розовка и Новгородское в ДНР. В итоге бойцы ВС РФ улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 345 боевиков, две боевые броне машины, два автомобиля и гаубица «МСТА-Б».

Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике одной из бригад теробороны у Великой Новоселки и Макаровки в ДНР. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское в ДНР. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, две БМП, три автомобиля, гаубицу FH-70 производства Великобритании и САУ «Гвоздика».

В то же время бойцы группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери противника составили до 60 боевиков, пять автомобилей, гаубица М777 производства США, гаубица Д-20 и гаубица Д-30.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube