ВС РФ взяли Белогоровку в ЛНР и продолжают продвигаться в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль поселок Белогоровка в Луганской народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населённый пункт Белогоровка Луганской народной республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», – говорится в сообщении. Также российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка в ДНР.

Противник за прошедшие сутки потерял в зоне ответственности Южной группировки более 340 боевиков, три танка и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы разбиты четыре гаубицы орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Кроме того, уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ.

Вместе с тем, по данным военного ведомства, российские военные поразили место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Также разгромлены РЛС зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125.

В течение суток ВС РФ отразили четыре контратаки штурмовых групп украинской армии и уничтожили в общей сложности до 1260 боевиков ВСУ и 54 единицы тяжелой бронетехники, орудий артиллерии и автомобилей. Противник лишился в том числе шести танков и трех БМП западного производства – двух немецких «Marder» и одной американской «Bradley».

Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области. Бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ у села Глубокое и отразили две контратаки в районе Волчанска и Старицы.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и поразила силы двух бригад противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР.

Подразделения группировки войск «Центр» также улучшили тактическое положение и нанесли удары по формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино в ДНР. Кроме того, отражена контратака украинских штурмовиков у села Соловьево (ДНР).

Восточная группировка войск поразила живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское в ДНР и отбила контратаку у Владимировки (ДНР).

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение силам ВСУ в районах населенных пунктов Степное Херсонской области, Степногорск, Работино и Новопокровка Запорожской области. На острове Переяславский разбита диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Российские силы ПВО сбили 45 беспилотников, управляемую авиабомбу «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS и «Ольха», а также противокорабельную ракету «Нептун».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube