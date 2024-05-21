ВС РФ взяли под контроль почти половину Волчанска и продвигаются в районе Липцев

Российская армия контролирует Волчанск почти наполовину. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, продвижение ВС РФ на данном этапе идет медленно, но уверенно.

«Наши ребята контролируют порядка 40% города, достаточно глубоко вклинились в оборону, выбили врага, насколько смогли. Улучшили, так скажем, свои позиции и продолжают дальше движение к речке Волчья, которая делит города на две части», – сказал Ганчев. Он добавил, что «основная часть северной части города уже полностью освобождена».

Как отметил глава ВГА, из-за стратегического значения города ВСУ перебрасывают к Волчанску резервы, «откуда только могут», в том числе с Купянского направления и со стороны Краматорска и пытаются контратаковать. По словам Ганчева, Волчанск является самой горячей точкой на территории Харьковской области.

Вместе с тем, добавил он, линия фронта в регионе постепенно продвигается. «Она, так скажем, не сильно в глуби обороны противника, но потихонечку наши подразделения ее выравнивают. Где-то порядка 150-200 метров [продвигают ежедневно], занимают более удобные позиции для дальнейшего наступления», – отметил Ганчев.

Глава ВГА также сообщил, что российские подразделения успешно наступают в районе села Липцы, которое находится к северу от Харькова.

«Вторая часть наступления наших войск – это Липцы. Уже есть определенные успехи. Основные высоты, которые позволяют контролировать часть дорог, по которым ведут снабжение украинских вооруженных формирований и подтяжку их резервов, наши бойцы тоже уже могут контролировать», – сказал Ганчев, чьи слова приводит РИА «Новости».

В мае российские военные начали наступление в Харьковской области и взяли под контроль уже 13 населенных пунктов. Генштаб ВСУ признал, что украинские подразделения в этом районе вынуждены были переместиться на «более выгодные позиции», т.е. отступить, для сохранения жизни солдат.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube