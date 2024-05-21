Киевский власти не могут обеспечить тысячи мобилизованных украинцев тяжелой техникой, поэтому из них формируются пехотные подразделения, – сообщает во вторник, 21 мая, издание Forbes.

В публикации издания, в частности, говорится: «Хотя новый закон о мобилизации пополняет украинскую армию тысячами новых солдат – для них недостаточно тяжелой техники. …Украинцы не готовы ехать в бой на машинах для гольфа, и если ситуация с оснащением техникой ухудшится, то все будет именно так. Именно поэтому многие новые украинские бригады – пехотные».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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