Украинцев предупредили о двукратном росте тарифов на электричество

Председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергобезопасности Виктория Гриб во вторник, 21 мая, заявила, что тариф на электроэнергию в Украине может вырасти вдвое в течение года, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Гриб сказала: «Ситуация в энергосистеме Украины достаточно тяжелая, поэтому Верховная Рада заявляет о необходимости просмотра тарифов. Все будет зависеть от того, какое решение примет непосредственно наш энергетический регулятор. Будем смотреть. Будем использовать генераторы, а если используем генераторы, то тогда киловатт стоит в четыре-пять раз дороже, чем тот, что имеем сегодня. По всей вероятности, тарифы вырастут в два раза. Это произойдет в течение этого года, но государство обещает помочь уязвимым слоям населения».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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