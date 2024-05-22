Сумы обесточены после удара российских дронов по энергообъектам

Украинский город Сумы и прилегающие районы остались без электроснабжения после ночного удара российских беспилотников по энергообъектам. Об этом сообщила компания «Укрэнерго». Начаты восстановительные работы.

Ранее в Сумской областной военной администрации заявили о нанесении ВС России ударов по объектам энергетической инфраструктуры городов Шостка и Конотоп. Воздушные силы Украины сообщали об атаке российских дронов в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Одесской и подконтрольной Киеве части ДНР. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктурного объекта и ЛЭП.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в Шостке местные жители зафиксировали три удара по энергообъектам в интервале с 00:05 по местному времени до 00:45. После второго удара в городе пропало электричество.

По информации подполья, на территории ТЭЦ в Шостке находятся склады, которые используют ВСУ, сообщает РИА «Новости». В последнее время там фиксировалось оживленное движение грузовых машин в сопровождении полиции.

Кроме того, по словам Лебедева, удары были нанесены по энергетическим объектам в городе Конотоп, который известен как один из самых больших железнодорожных узлов на Украине.

Согласно последним данным властей Сумской области, энергетики возобновили подачу электричества в Сумском, Роменском и Ахтырском районах.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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