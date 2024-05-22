На Украине негативно оценили шансы ВСУ на прорыв в 2024 году

Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко заявил, что США должны снять «несправедливый запрет» на использование передаваемого Вашингтоном оружия для атак по территории России, чтобы помочь предотвратить новое наступление ВС России. При этом он признал, что шансы ВСУ на прорыв на поле боя в этом году малы. Заявления прозвучали в интервью Financial Times.

Глава СНБО заявил, что, по его оценкам, у украинской армии есть шансы на победу, пока силы ВСУ держат линию обороны. Он подчеркнул, что главная задача сейчас – добиться перевеса украинских сил на поле сражения.

Литвиненко при этом отметил, что российские войска не смогли бы быстро продвигаться на северо-востоке Харьковской области, если бы у Киева была возможность нанести упреждающий удар. При сохранении запрета США украинская армия не только не сможет удержать линию фронта, но и перейти в наступление.

Ранее сегодня стало известно, что группа американских конгрессменов потребовала от министра обороны Ллойда Остина разрешить Украине наносить американским оружием удары по объектам на территории России. Это необходимо из-за ухудшения положения ВСУ на фронте, полагают законодатели.

В Белом доме ранее сообщали, что позиция американской администрации в этом вопросе не изменилась – в Вашингтоне выступает против применения Украиной переданного ей произведенного в США оружия для ударов по российской территории.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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