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Среда, 22 мая 2024, 19:15 мск

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На Украине начали освобождать заключенных для их участия в боевых действиях

Украинские суды в соответствии с новым законом, который Владимир Зеленский* подписал 17 мая, начали в среду, 22 мая, выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, желающих отправиться в зону боевых действий, – сообщают местные СМИ.

В публикации издания Страна.ua со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого районного суда, в частности, говорится, что «суд вынес первые два вердикта в отношении мужчин 2000 и 1981 годов рождения, которые отбывали наказание за кражи, совершенные перед войной, в октябре и ноябре 2021 года. Их осудили на 4 года и 9 месяцев и на 5 лет и 5 месяцев соответственно. СИЗО обязали безотлагательно отпустить их в Нацгвардию и отвезти в местный ТЦК для заключения контракта».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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