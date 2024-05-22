На Украине начали освобождать заключенных для их участия в боевых действиях

Украинские суды в соответствии с новым законом, который Владимир Зеленский* подписал 17 мая, начали в среду, 22 мая, выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, желающих отправиться в зону боевых действий, – сообщают местные СМИ.

В публикации издания Страна.ua со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого районного суда, в частности, говорится, что «суд вынес первые два вердикта в отношении мужчин 2000 и 1981 годов рождения, которые отбывали наказание за кражи, совершенные перед войной, в октябре и ноябре 2021 года. Их осудили на 4 года и 9 месяцев и на 5 лет и 5 месяцев соответственно. СИЗО обязали безотлагательно отпустить их в Нацгвардию и отвезти в местный ТЦК для заключения контракта».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube