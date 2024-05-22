На Украине может остановиться титановое производство из-за закона о мобилизации

Совладелец украинской Группы компаний «Велта», занимающейся добычей титаносодержащих руд Андрей Бродский в среду, 22 мая, заявил, что из-за нового закона о мобилизации испытывает острую нехватку кадров, что не только снижает производительность и срывает поставки продукции за рубеж, но и может привести к полной остановке предприятий, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Бродский написал: «На сегодняшний день на ГОКе (Горно-обогатительном комбинате, – прим.ред.) по добыче и обогащению титанового сырья не хватает 28% персонала. Рост работающих пенсионеров с начала конфликта с Россией составил 30%, рост работающих женщин, учитывая, что в компании и так была очень положительная гендерная статистика, – на 11%, мобилизованных – 15%. Мы просто не в состоянии найти в нашем районе мужчин!»

«У меня вопрос: мы точно все верно делаем по поводу мобилизации? Возможно, время наполнять ряды ВСУ не теми, кто сейчас наполняет бюджет и обеспечивает деятельность страны, а наоборот – теми людьми, которые являются потребителями из бюджета, но почему-то бронируются без вопросов и подготовлены? Например, сотрудниками БЭБ (Бюро экономической безопасности, – прим.ред.), ГБР (Государственное бюро расследований, – прим.ред.), прокуратуры, таможни и налоговой и т.п. А также депутатами всех уровней и их помощниками. Хотя бы в пропорции, как у бизнеса – 50/50. Напомню, что «Велта» за 2023 год уплатила более 150 млн. грн. налогов», – добавил совладелец Группы компаний «Велта».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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