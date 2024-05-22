Председатель украинского парламента назвал «гнидами» всех, кто ставит под сомнение легитимность Зеленского*

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в ходе пресс-конференции в среду, 22 мая, всех, кто ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского*, назвал «политическими гнидами» и «врагами Украины», – сообщают местные СМИ.
В ходе общения с журналистами председатель украинского парламента сказал: «Все, кто подвергает сомнению легитимность президента Зеленского*, – это враги Украины. Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопросы легитимности власти в стране. … Внутренние враги, которые принялись оценивать вопросы легитимности Зеленского* опаснее внешних. Сменить президента невозможно до момента завершения действия военного положения, а потому все дискуссии на этот счет недопустимы».
Следует напомнить, что срок каденции Зеленского* завершился 20 мая.
*Объявлен в розыск МВД РФ
Киев, Иван Бабурин
© 2024, РИА «Новый День»