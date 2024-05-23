Украинцев предупредили о повышении налогов из-за нехватки средств на ВСУ

Председатель комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в четверг, 23 мая, заявил о неминуемом росте налогов, поскольку в 2024 году на нужды ВСУ в бюджете Украины не хватает, как минимум, 300 миллиардов гривен (7 618 290 000 долларов по курсу), – сообщают местные СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Гетманцев написал: «Каким образом можно собрать такие деньги? Опять подождем предложения от КМ (Кабинета министров, – прим.ред.). Но да, их невозможно обеспечить, минуя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, ВС (военного сбора – Ред.) и акцизов. Это плохо для экономики, но в альтернативе «имущество или жизнь» мы однозначно выбираем жизнь».

Как пишут, украинские СМИ, законопроект о повышении НДС и военного сбора может быть принят в Раде уже этим летом из-за увеличения трат на военные нужды. Дополнительные потребности бюджета оцениваются в 400-500 млрд грн., из которых только на закупку и ремонт военной техники нужны 400 млрд.грн.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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