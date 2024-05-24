Украинцев ждет рост акцизов на алкоголь, табак и топливо для финансирования ВСУ

Член финансового комитета Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в пятницу, 24 мая, заявила, что правительству до конца года на финансирование армии нужно найти около 300 миллиардов гривен, с связи с этим рассматривается возможность поднятия акцизов на табак, алкоголь и топливо, – сообщают местные СМИ.

В интервью одному из украинских телеканалов Василевская-Смаглюк сказала: «Правительство до конца года готовит повышение акцизов на табак, алкоголь и топливо. Также возможно введение военного сбора для ФЛП (индивидуальных предпринимателей, – прим.ред.). Они не платят военный сбор, и правительство рассматривает возможность введения этого сбора для них. Я знаю, что такой текст готовится, и что в нем будет, я примерно ориентируюсь, хотя финального решения еще нет. Но, до конца года правительству на финансирование армии нужно найти около 300 миллиардов гривен – это на зарплаты военным и на выполнение контрактов по оснащению. Правительство рассматривает несколько вариантов того, где взять эти деньги. Первый приоритет – это поднятие акцизов на табак, алкоголь и топливо».

«Повышение акцизов нужно не только с точки зрения правительства, но и с точки зрения наших международных партнеров», – отметила украинский народный депутат.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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