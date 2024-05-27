Российские войска освободили ещё два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Вооруженные силы России освободили ещё два населенных пункта в зоне специальной военной операции в Харьковской области и Донецкой народной республике. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за сутки отражено около десятка попыток контратак противника, уничтожено почти 1700 боевиков.

В частности, подразделения группировки российских войск «Запад» освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи. При этом нанесено поражение формированиям ВСУ около Невского в Луганской народной республике и Новосадового в ДНР. Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп. В итоге за сутки ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.

В то же время в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две 122-мм боевые машины РСЗО «Бастион».

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Нетайлово в ДНР и улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ около Семеновки и Новгородского в ДНР. За сутки отражены пять контратак штурмовых групп противника близ Очеретино, Соловьево и Уманского.

Потери ВСУ составили до 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Также в ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО «Град» и 105-мм легкая буксируемая гаубица М102 производства США.

На остальных направлениях СВО уничтожено порядка 950 боевиков, два полевых склада боеприпасов ВСУ, боевые бронированные машины, танк, гаубицы производства США и Великобритании и другие полевые орудия. Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, а группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи в ДНР.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в общей сложности в 114 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха», а также 44 беспилотных летательных аппарата.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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