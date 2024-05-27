российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 мая 2024, 04:09 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

СМИ: Киевский режим пополняет ряды ВСУ не годными к службе украинцами

Фото: Территориальная оборона ВС Украины

Главный редактор украинского издания «Цензор.Нет»* Юрий Бутусов** в понедельник, 27 мая, заявил, что в воинские части ВСУ на передовой присылают пополнение, которое не пригодно к службе, – сообщают местные СМИ.

Сообщается, что украинский журналист сказал следующее: «Во время боев за Волчанск в 125-ю бригаду ВСУ прислали пополнение более 100 человек. Однако выяснилось, что эти люди непригодны для службы, и из них в состав бригады зачислили только троих, хотя по всем ступенькам в докладах уже отчитались, что «бригада хорошо пополняется».

Украинские СМИ напоминают, что «ГБР (Государственное бюро расследований, – прим.ред.) проводит расследование против командования 125 бригады за самовольное отступление с линии фронта».

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

**Физлицо признано в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Политика, Украина,