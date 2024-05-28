Армия России продвигается вглубь обороны ВСУ: сбит очередной Миг-29

За последние сутки российские войска улучшили позиции почти на всех фронтах специальной военной операции и продолжили продвигаться вглубь обороны противника в Харьковской области. Как говорится в сводке министерства обороны, в ходе боев потери противника превысили 1750 боевиков. Уничтожены десятки орудий, сбиты военный самолет Миг-29 и 39 беспилотных летательных аппаратов.

Судя по данным минобороны РФ, самые серьезные потери ВСУ несут на территории Донецкой народной республики, где подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника около Ивано-Дарьевки, Красногоровки и Константиновки. ВСУ потеряли в боях более 700 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США.

В то же время подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Евгеновки, Сокола и Карловки в ДНР. При этом отражено шесть контратак штурмовых групп противника близ населенных пунктов Шумы, Очеретино, Новоалександровка, Новопокровское, Соловьево и Уманское.

Потери ВСУ за сутки составили до 405 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, шесть автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30.

На остальных направлениях ВСУ потеряли порядка 600 боевиков, несколько боевых машин пехоты и автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки «Богдана», 4 американские гаубицы М777, гаубицу «Caesar» производства Франции, 3 самоходных артиллерийский установки «Krab» польского производства, британскую гаубицу FH-70, а также 4 гаубицы Д-30, четыре 122-мм боевые машины РСЗО БМ-21 «Град» и RM-70 «Vampire» чешского производства.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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