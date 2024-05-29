Российские войска сбили ещё один Су-29 и разгромили цех сборки беспилотников, склады с авиатехникой и безэкипажными катерами ВСУ

За минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России разгромлены склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, а также цех сборки беспилотников. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

Как уточняется, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в общей сложности в 118 районах. Средствами противовоздушной обороны сбит ещё один военный самолет Су-29.

На всех направлениях СВО уничтожено порядка 1300 боевиков, подразделения группировок «Север», «Запад», «Юг», «Центр» и «Восток» заняли более выгодные рубежи на фронтах.

Самые серьезные потери ВСУ несут на территории Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республик, где боевые действия ведут войска группировки «Запад». Российские подразделения заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям ВСУ около населенных пунктов Синьковка в Харьковской области, Новоселовское – в ЛНР, а также Григоровка и Серебрянка в ДНР. При этом ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп погранслужбы Украины.

На этом фронте ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу ТRF-1 производства Франции и два 105-мм орудия М119 производства США.

В то же время подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Каменское в Днепропетровской области, Тягинка и Червоный Маяк в Херсонской области. Потери противника на этом направлении составили до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. При этом уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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