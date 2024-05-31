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Пятница, 31 мая 2024, 16:56 мск

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ВС РФ за неделю нанесли 25 ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины

В период с 25 по 31 мая Вооруженными Силами РФ нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате ударов поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

Напомним, за прошлую неделю (с 18 по 24 мая) ВС РФ нанесли 49 групповых ударов по военным объектам на Украине.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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