ВС РФ за неделю нанесли 25 ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины

В период с 25 по 31 мая Вооруженными Силами РФ нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в результате ударов поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
Напомним, за прошлую неделю (с 18 по 24 мая) ВС РФ нанесли 49 групповых ударов по военным объектам на Украине.
Москва, Елена Володина
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