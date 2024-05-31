Итоги недели СВО: армия России освободила 4 населенных пункта, уничтожила более 11 тысяч боевиков, 12 танков и 4 военных самолета

За минувшую неделю с 25 по 31 мая российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции. Как следует из сводки министерств обороны РФ о ходе боевых действий, ВС РФ отразили более 60 контратак, потери противника превысили 11 тысяч военнослужащих.

В частности, подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое и Ивановка в Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям восьми соединений ВСУ и двух бригад нацгвардии Украины, отражено 11 контратак подразделений противника.

Потери ВСУ составили до 2310 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, две 122-мм боевые машины РСЗО «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства.

В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельское и Нетайлово в Донецкой народной республике и отравив 31 контратаку штурмовых подразделений ВСУ. За неделю на данном направлении украинские войска потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин в том числе, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, 19 автомобилей, три боевые машины РСЗО «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Север» продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника.

Общие потери ВСУ за неделю составили до 1740 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин РСЗО «Град» и «Vampire», а также 29 орудий полевой артиллерии.

В течение недели подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двенадцати соединений ВСУ, отравив две контратаки противника. ВСУ потеряли до 3415 военнослужащих, четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, двух соединений теробороны и бригады нацгвардии Украины. Кроме того, отражены четыре контратаки. Потери противника составили до 920 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых пять – западного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трех соединений ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три американских гаубицы М777 производства США.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито: два самолета МиГ-29 и два Су-27 воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 17 управляемых французских авиационных бомб «Hammer», шесть американских противорадиолокационных ракет HARM, шесть противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов HIMARS производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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