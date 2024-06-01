Армия России уничтожила более 1800 боевиков и 11 единиц бронетехники ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили более 1800 боевиков ВСУ и 11 единиц бронетехники, включая переданные США БМП Bradley. Система ПВО пресекла украинские атаки с применением 14 снарядов американской РСЗО HIMARS и трех французских авиабомб Hammer.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили 62 беспилотника, 14 снарядов РСЗО HIMARS и три управляемые бомбы Hammer. За сутки авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия разбили скопления боевиков и военной техники противника в 116 районах, включая место размещения группы технических специалистов, готовивших полетные задания для ударных дронов.

Все группировки ВС РФ в зоне СВО сумели улучшить свое положение. Так, группировка войск «Север» продолжила продвижение в глубину обороны противника и ликвидировала до 240 украинских военных, танк, БМП, боевую машину ЗРК «Оса», боевую машину РСЗО HIMARS и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Российские бойцы успешно отбили пять контратак штурмовых групп противника около Старицы и Волчанска Харьковской области и разбили скопления боевиков около Нескучного, Жовтневого, Юрченково, Липцов, Кутузовки и Шестаково.

Группировка ВС РФ «Запад» заняла более выгодные рубежи и отразила контратаку ВСУ под Червоной Дибровой в ЛНР, Новоегоровкой Харьковской области, Серебрянкой и Григоровкой в ДНР. ВСУ лишились до 450 человек, танка, двух БМП.

«Южная» группировка войск также улучшила положение по переднему краю и уничтожила более 660 боевиков, две БМП, станцию РЭБ «Нота» в районе Кривой Луки, Зализнянского, Орехово-Василевки, Калинино, Андреевки и Северска в ДНР.

Группировка войск «Центр» ликвидировала до 330 украинских военных, две БМП, в том числе БМП Bradley производства США и отразила шесть контратак штурмовых групп противника под Новоалександровкой, Уманским, Новгородским и Новопокровским в ДНР. ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ под Карловкой, Евгеновкой, Розовкой, Воздвиженкой и Зеленым Полем в ДНР.

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и уничтожила более 120 боевиков, боевую бронемашину около Урожайного и Макаровки в ДНР. Группировка войск «Днепр» ликвидировала до 45 украинских военных, БМП в районе Степногорска Запорожской области и Тягинки Херсонской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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