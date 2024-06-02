ВС РФ освободили Уманское в ДНР от боевиков ВСУ

Российские войска взяли под контроль поселение Уманское в Донецкой Народной Республике. Система ПВО за сутки сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 50 БПЛА и 23 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате успешных действий освобождён населенный пункт Уманское. Отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ в районе Новоалександровки, Соловьево, Сокола и Новопокровского ДНР», – говорится в сообщении.

Та же группировка за сутки уничтожила более 360 украинских военных.

Группировка войск «Север» продолжила углубляться в оборону противника и успешно отбила семь контратак около Глубокого, Липцов и Волчанска Харьковской области. ВСУ лишились до 190 человек, двух бронетранспортеров, в том числе БТР Stryker производства США, пусковой установки ЗРК «Бук».

Группировка ВС РФ «Запад» заняла более выгодные рубежи и уничтожила до 465 боевиков, танк, три боевые бронемашины, боевую машину РСЗО «Град». Бойцы отбили три контратаки штурмовых групп ВСУ под Червоной Дибровой в ЛНР.

«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и отразила контратаку противника под Раздоловкой в ДНР. Потери ВСУ составили до 290 военных, две ББМ, три полевые склада боеприпасов.

Группировка войск «Восток» также вышла на более выгодные рубежи и ликвидировала до 125 украинских военных, танк около Урожайного, Старомайорского и Водяного в ДНР.

Группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила до 70 украинских боевиков в районе Работино, Жеребянок, Новопокровки Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ за сутки разбили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, скопления боевиков и военной техники ВСУ в 103 районах. Средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 50 беспилотников, 23 снаряда РСЗО HIMARS производства США, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и противокорабельная ракету «Нептун».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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