ВС РФ освободили Нетайлово в ДНР от украинских боевиков

Российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой Народной Республике. Подразделения ВС РФ продолжают успешное продвижение на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Освободить поселение удалось благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов, беспилотной авиации и артиллерии.
«Заходили как пешим порядком, так и на бронетехнике, прорывали оборону противника. Освобождать было сложно, но не было таких сильно сильных укреплений, были окопы и блиндажи, их быстро зачистили», – рассказал командир штурмовой роты, чьи бойцы подняли флаг над администрацией освобожденного населенного пункта.
По данным МО РФ, российские войска в мае взяли под контроль 28 населенных пунктов. Неделей ранее было освобождено поселение Уманское в ДНР.
Москва, Наталья Рязанова
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