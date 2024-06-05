Российские войска разгромили склады с вооружением и военной техникой боевиков иностранного легиона ВСУ

За минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона». Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, также поражено место хранения безэкипажных катеров и скопления живой силы и военной техники противника в 118-ти районах.

Как уточнили в ведомстве, одновременно российские войска продолжают наступление на фронтах, отражая контратаки противника. В частности, подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Веселое, Графское и Волчанск Харьковской области. Отражены семь контратак штурмовых групп. Потери противника на этом направлении составили до 290 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям ВСУ около Стельмаховки, Новоселовского, Червоной Дибровы и Макеевки в Луганской народной республике, а также близ Петропавловки в Харьковской области, Торского и Ямполовки в Донецкой народной республике. ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, станцию радиэлектронной борьбы «Нота», 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США и 122-мм гаубицу Д-30.

На остальных направлениях ВСУ потеряли в общей сложности 755 боевиков, десятки полевых орудий и техники. Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Кроме того, сбито 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха», две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также две ракеты американского зенитного управляемого ракетного комплекса «Patriot».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube