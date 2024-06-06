Армия России взяла в плен воевавшего за ВСУ колумбийца

Российские бойцы взяли в плен гражданина Колумбии, воевавшего на стороне ВСУ, в зоне СВО. Иностранец призвал земляков не верить киевским властям, которые его обманули.

Колумбиец Анхель Карденас Монтилла воевал в рядах 59-й бригады ВСУ и добровольно сдался в плен под Красногоровкой. В Колумбии Монтилла служил в полиции и не имел боевого опыта. Его привлекло объявление в одной из соцсетей, и он поехал на «войну против России», передает ТАСС со ссылкой на видео МО РФ.

Колумбиец признался, что на Украине его обучали военному делу всего несколько дней. Ему и девятерым его землякам показали, «что такое стрельба на полигоне, как бросать гранаты и что-то элементарное, похожее на наступление».

«Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня», – сказал Монтилла на камеру. И добавил, что украинцы общались с ними грубо и держали в подвале, откуда иностранцы выходили, только чтобы получить еду.

На конец апреля СКР насчитал более 3,1 тыс. иностранцев, воюющих на стороне ВСУ. Большинство наемников прибыли из США, Канады, Великобритании, Грузии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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