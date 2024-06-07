Байден пообещал Киеву военную помощь на $225 млн, а Макрон – истребители

Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительно 225 млн долларов на поддержку Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция отправит Украине истребители Mirage 2000-5, передает CNN.

Заявления были сделано во время визита американского лидера и главы киевского режима Владимира Зеленского во Францию для празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Во время встречи Байден извинился перед украинским коллегой за задержку предыдущей партии военной помощи.

«Я прошу прощения, что несколько недель у нас были проблемы с получением законопроекта. С тех пор я объявил о шести пакетах финансирования. Сегодня я также подписываю дополнительный пакет на 225 млн долларов, чтобы помочь вам восстановить электросети», – сказал президент США.

Макрон также объявил о расширении помощи киевскому режиму за счет поставок истребителей Mirage 2000-5. Этот многоцелевой реактивный самолет аналогичной мощности с американскими F-16 Франция успешно экспортирует в несколько стран. Самолеты состоят на вооружении французских военных около 25 лет.

«Программа поставок начнется после подписания соглашения с президентом Украины в пятницу. Макрон предложил начать обучение пилотов этим летом, обучение займет около полугода. Он надеется создать коалицию стран, готовых предоставить Украине собственные самолеты Mirage», – говорится в материале CNN.

Ранее Белый дом анонсировал подписание документов по новому пакету помощи для Украины. Подробности предоставления помощи и содержимое пакета не уточняются.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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