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Четверг, 6 июня 2024, 02:12 мск

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СМИ: США готовятся объявить об очередном пакете военной помощи Киеву

Фото: Белый дом

Белый дом планирует на текущей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $225 млн., – сообщает в среду, 5 июня, агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на чиновников США пишет: «Информация об очередном пакте помощи для Украины появились перед встречей Байдена с украинским президентом Зеленским*, полномочия которого закончились 20 мая. Лидеры двух стран должны провести переговоры в четверг во время празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии».

«Когда именно будет официально объявлено о пакете помощи: в четверг, или в пятницу, пока неясно. Также пока нет никаких подробностей о вооружениях, которые могут быть включены в пакет военной помощи Украине», – говорится в заметке Reuters.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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