ВС РФ продвинулись на всех направлениях и уничтожили почти 2000 боевиков за сутки

Российские войска уничтожили до 1990 боевиков и девять складов с боеприпасами ВСУ за сутки в зоне СВО. На всех направлениях группировки армии России смогли занять более выгодные позиции и отразить 13 контратак противника, сообщили в Минобороны РФ.

Группировка войск «Север» заняла более выгодные позиции и успешно отбила восемь контратак штурмовых групп ВСУ. Около Терновой, Волчанских Хуторов, Тихого и Волчанска Харьковской области уничтожены до 305 украинских военных, боевая машина БМ-21 «Град».

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и ликвидировала до 450 боевиков, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота», два полевых склада с боеприпасами под Красным Лиманом, Торским и Кировском в ДНР.

«Южная» группировка ВС РФ улучшила тактическое положение и успешно отбила контратаку противника. Потери ВСУ составили до 635 человек, две боевые бронемашины, семь складов боеприпасов в районе Острого, Белой Горы и Стенок в ДНР.

Противник четырежды пытался контратаковать позиции группировки войск «Центр», но был отброшен, а российские бойцы улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 345украинских военных, БМП Marder производства ФРГ, бронетранспортер М113 и ББМ MaxxPro производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град» около Тимофеевки, Евгеновки, Розовки, Новгородского и Карловки в ДНР.

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и ликвидировала до 155 боевиков, две БМП под Нескучным и Октябрем в ДНР.

Группировка «Днепр» уничтожила до 100 военных противника, станцию РЭБ «Буковель-AD» в районе Мирного и Новопокровки Запорожской области.

По данным МО РФ, авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ за сутки разбили скоплениям боевиков и военной техники в 103 районах. Средства ПВО сбили 33 беспилотника, четыре снаряда РСЗО Vampire чешского производства и HIMARS производства США.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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