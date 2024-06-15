Российские войска продолжают наступление: за сутки уничтожено более 2000 боевиков, танки и склады с боеприпасами

В минувшие сутки Вооруженные силы России продолжили наступление на фрондах специальной военной операции. Как сообщает министерство обороны РФ, в общей сложности уничтожено более 2 тысяч боевиков, десятки полевых орудий, три танка и склады с боеприпасами.

В частности, подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Волчанска и Терновой. При этом отражены семь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии. Потери противника за сутки составили до 350 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка в Харьковской области, Дроновка, Григоровка в Донецкой Народной Республике и Червоная Диброва в Луганской Народной Республике.

ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и боевая машина 122-мм РСЗО «Град».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Елизаветовки, Калинина, Орехово-Василевки, Часова Яра, Ступочки и Горняка в ДНР. Также была отражена контратака 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял за сутки более 630 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, американские 155-мм гаубицы М777 и М198, британская 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart», 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, боевая машина 122-мм РСЗО «Град», а также станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

На остальных направлениях СВО российские войска также улучшали положение по переднему краю и наносили серьезный урон противнику – уничтожено более 500 боевиков, танк, несколько боевых машин пехоты, автомобили и полевые орудия. Кроме того, уничтожены американские пусковые установки РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS, а также 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 106 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 54 беспилотных летательных аппарата, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также десять американских реактивных снарядов HIMARS.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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