Вооруженные силы России взяли под контроль ещё один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи на фронтах специальной военной операции. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за последние сутки на всех направлениях уничтожено в общей сложности более 1700 боевиков, а также три танка, в том числе немецкий Leopard.

В частности, подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Загорное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. На этом направлении ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 «Braveheart» и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Как следует из сводки минобороны РФ, самые значительные потери противник несет на территории Донецкой и Луганской народных республик и в Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Запад» также заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Богуславка в Харьковской области, Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. Противник потерял за сутки до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

В то же время подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР. В течение суток отражены четыре контратаки. Противник потерял до 380 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины «Козак», 15 автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новгородское, Новоалександровка, Новопокровское, Карловка, Новоселовка Первая, Сокол и Камышевка в ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп.

Потери противника составили до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины «Humvee» и «MaxxPro» производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», пять 122-мм гаубиц Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США.

На других направлениях СВО ВСУ потеряли более 350 боевиков, два танка, автомобили и несколько полевых орудий и артиллерийских установок. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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