Российские войска уничтожили украинский цех сборки ударных дронов и склад ВСУ, откуда распределялось переданное Западом оружие. За сутки противник лишился более 1800 боевиков и семи единиц бронетехники в зоне СВО, следует из данных Минобороны РФ.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию и две пусковые установки ЗРК С-300, разбили цех производства ударных БПЛА и склад ВСУ, откуда шло распределение оружия и военной техники, переданных западными странами. Средства ПВО в течение суток сбили 24 беспилотника и одну управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД».

Группировка войск «Север» успешно отбили две контратаки штурмовых групп противника и ликвидировала до 130 боевиков, две боевые бронемашины, в том числе БТР Stryker производства США, около Волчанска, Волоховского, Синельниково и Липцов Харьковской области.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и отразила четыре контратаки штурмовых групп противника в районе Нововодяного в ЛНР, Песчаного Харьковской области и Торского в ДНР. ВСУ лишились до 455 военных.

«Южная» группировка ВС РФ улучшила положение по переднему краю и уничтожила до 665 украинских боевиков, две ББМ, в том числе БТР М113 производства США, полевой склад боеприпасов ВСУ в районе Григоровки, Катериновки, Предтечино и Серебрянки в ДНР.

Группировка войск «Центр» тоже улучшила тактическое положение и успешно отбила четыре контратаки штурмовых групп противника около Воздвиженки, Камышевки, Новгородского и Торецка в ДНР. Потери противника составили до 355 военных, две ББМ MaxxPro производства США.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и ликвидировала до 155 украинских военных, боевую бронемашину, станцию РЭБ «Анклав-Н» в районе Зализничного Запорожской области, Доброволья, Нескучного и Октября в ДНР.

Группировка войск «Днепр» уничтожила до 80 военных ВСУ около Дарьевки, Осокоровки Херсонской области и Нестерянки Запорожской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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