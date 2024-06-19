ВС РФ продвинулись вперед вдоль всей линии фронта в зоне СВО

Группировки ВС РФ продвинулись почти по всем направлениям в зоне СВО и уничтожили около 1900 украинских боевиков. Российские бойцы разбили семь складов противника с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю и уничтожила до 300 украинских боевиков, склад боеприпасов ВСУ около Волчанска, Старицы и Липцов Харьковской области.

Группировка ВС РФ «Запад» заняла более выгодные рубежи и успешно отбила две контратаки противника около Петропавловки, Синьковки Харьковской области, Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР. ВСУ лишились до 450 человек, танка, двух боевые бронемашин, двух полевых складов с боеприпасами.

«Южная» группировка войск также улучшила положение по переднему краю и ликвидировала до 560 украинских военных под Миньковкой, Калининым, Часовым Яром, Константиновкой, Катериновкой и Карловкой в ДНР. Потери противника также составили бронетранспортер М113 и ББМ Humvee производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав». Разбиты два склада с боеприпасами ВСУ.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и отбила пять контратак штурмовых групп противника в районе Новгородского, Евгеновки, Уманского, Воздвиженки, Камышевки, Торецка в ДНР. Российские бойцы уничтожили до 355 боевиков, боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».

Группировка ВС РФ «Восток» тоже заняла более выгодные рубежи и ликвидировала до 120 военных, две БМП, два полевых склада с боеприпасами ВСУ около Павловки, Шевченко, Владимировки в ДНР, Марфополя Запорожской области.

Группировка войск «Днепр» уничтожила до 110 украинских боевиков, бронетранспортер М113 производства США в районе Каменского Запорожской области и Днепровского Херсонской области.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ за сутки разбили пункты управления ВСУ, скопления боевиков и военной техники противника в 124 районах. Средства ПВО сбили 43 украинских беспилотника, десять снарядов РСЗО HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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