российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 июня 2024, 17:05 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ обстреливают мирное население кассетными боеприпасами: только в селе Глубокое в Харьковской области погибли более 20 человек

Населенные пункты Харьковской области, в которых находятся мирные жители, обстреливаются запрещенными кассетными боеприпасами со стороны военных формирований Украины. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что силами вооруженных формирований Украины применяются кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, в которых, подчеркнем, по-прежнему остаются мирные граждане и не сосредоточен контингент войск Российской Федерации», – уточнил Лисняк, слова которого цитирует ТАСС.

В частности, Лисняк уточнил, что украинские военные недавно обстреляли село Глубокое в Харьковской области, в результате чего погибли более 20 мирных жителей.

Харьков, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

В МИД России объяснили, почему Украина никогда не будет принята в НАТО / Небензя обвинил ООН в нарушении собственного Устава / США не признали украинскую конференцию в Швейцарии мирными переговорами / СМИ: В Польше значительно ухудшилось отношение к Украине / На Украине обнаружили еще 500 населенных пунктов для переименования / Украинцам для регистрации брака потребуется военный билет / Блинкен прокомментировал возможный выход США из договора с Украиной / Украина пожаловалась, что США затягивают обучение пилотов на F-16

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,