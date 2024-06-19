ВСУ обстреливают мирное население кассетными боеприпасами: только в селе Глубокое в Харьковской области погибли более 20 человек

Населенные пункты Харьковской области, в которых находятся мирные жители, обстреливаются запрещенными кассетными боеприпасами со стороны военных формирований Украины. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что силами вооруженных формирований Украины применяются кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, в которых, подчеркнем, по-прежнему остаются мирные граждане и не сосредоточен контингент войск Российской Федерации», – уточнил Лисняк, слова которого цитирует ТАСС.

В частности, Лисняк уточнил, что украинские военные недавно обстреляли село Глубокое в Харьковской области, в результате чего погибли более 20 мирных жителей.

Харьков, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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