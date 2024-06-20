Подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю в зоне спецоперации и успешно отбили восемь контратак противника. За сутки уничтожены порядка 2165 боевиков и 11 единиц бронетехники ВСУ.

Группировка войск «Север» продолжила продвигаться вглубину обороны противника и уничтожила до 290 украинских военных, пусковую установку РСЗО М142 HIMARS и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США около Тихого, Волчанска, Глубокого и Липцов Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Группировка ВС РФ «Запад» заняла более выгодные рубежи и успешно отбила две контратаки противника в районе Синьковки Харьковской области, Невского в ЛНР и Григоровки в ДНР. ВСУ лишились до 500 человек, БМП, двух бронетранспортеров М113 и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Также уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

«Южная» группировка также улучшила положение по переднему краю и ликвидировала более 785 украинских боевиков, пять боевых бронемашин, в том числе два БТР М113 производства США, пусковую установку 128-мм РСЗО RAK SA-12 производства Хорватии, станцию РЭБ и пять полевых складов боеприпасов ВСУ. Российские бойцы также успешно отбили контратаку противника; бои шли в районе Константиновки, Часова Яра и Кураховки в ДНР.

Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ под Торецком, Новгородским, Розовкой и Новоселовкой Первой в ДНР. ВСУ лишились до 380 человек, ББМ МаххPrо производства США.

Группировка ВС РФ «Восток» заняла более выгодные рубежи и ликвидировала до 140 военных, две ББМ, около Великой Новоселки, Урожайного в ДНР, Гуляй Поля Запорожской области.

Группировка войск «Днепр» уничтожила до 70 украинских военных в районе Жеребянки, Нестерянки Запорожской области и Ивановки Херсонской области.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ разбили скопления боевиков и военной техники противника в 105 районах. Средства ПВО за сутки сбиты 74 украинских беспилотников и 21 снаряд системы РСЗО HIMARS производства США.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube