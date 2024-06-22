ВС РФ уничтожили более 1800 боевиков и склады с беспилотниками ВСУ

Подразделения ВС РФ за сутки уничтожили около 1835 украинских боевиков и склады с беспилотниками и катерами-дронами. Российские бойцы сумели занять более выгодные позиции и успешно отбили девять контратак противника, согласно данным МО РФ.

Авиация, ракетчики и артиллерия с использованием беспилотников за сутки уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа, разбили скопления боевиков и военной техники противника в 127 районах. Средства ПВО сбили 48 украинских беспилотников, снаряд РСЗО HIMARS производства США.

Группировка войск «Север» уничтожила до 220 военных около Бережного, Волоховского, Нескучного, Бочково, Волчанска и Липцов Харьковской области.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и отразила две контратаки штурмовых групп противника под Синьковкой, Петропавловкой Харьковской области, Червоной Дибровой, Надией, Петровским в ЛНР, Торским и Тернами в ДНР. ВСУ лишились до 370 человек, полевого склада боеприпасов.

«Южная» группировка ВС РФ также улучшила положение по переднему краю и ликвидировала до 590 украинских военных, полевой склад боеприпасов в районе Часова Яра, Клещеевки, Андреевки, Калинино, Григоровки, Красногоровки, Раздоловки и Верхнекаменского в ДНР.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и успешно отбила семь контратак, уничтожив до 425 боевиков около Новгородского, Евгеновки, Воздвиженки, Новопокровского, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР.

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и ликвидировала более 140 военных, боевую бронемашину Senator канадского производства, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» под Варваровкой, Новоивановкой Запорожской области, Пречистовкой и Нескучным в ДНР.

Группировка войск «Днепр» уничтожила танк и до 90 украинских боевиков около Работино, Малой Токмачки, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области. Противник также лишился четырех станций РЭБ «Анклав» и «Буковель-AD», станции радиоэлектронной разведки «Пластун» и полевого склада боеприпасов ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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