ВС РФ уничтожили почти 2000 боевиков в зоне СВО за сутки

Подразделения ВС РФ уничтожили порядка 1975 украинских боевиков и семь единиц бронетехники за сутки. Российские бойцы сумели продвинуться вглубь обороны противника на четырех направлениях, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка войск «Север» ликвидировала до 210 боевиков, бронетранспортер, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» около Глубокого, Тихого, Веселого, Питомника, Лесного, Волчанска и Липцов Харьковской области.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и уничтожила до 500 украинских военных, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районе Синьковки, Петропавловки Харьковской области, Стельмаховки, Надии, Червоной Дибровы в ЛНР, Серебрянки в ДНР.

«Южная» группировка ВС РФ также улучшила положение по переднему краю и уничтожила до 570 военных, танк, четыре полевых склада боеприпасов ВСУ под Часовым Яром, Григоровкой, Калининым, Миньковкой, Константиновкой и Курахово в ДНР.

Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и успешно отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ около Новгородского, Новопокровского, Новоалександровки, Карловки, Михайловки и Дзержинска в ДНР. Противник лишился до 430 военных, танка, трех БМП, в том числе одной БМП Bradley производства США.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и ликвидировала до 135 военных, боевую машину ЗРК «Стрела-10», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районе Урожайного, Макаровки и Пречистовки в ДНР.

Группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила до 130 украинских боевиков, танк, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три станции РЭБ «Анклав» и «Буковель-AD» около Каменским Запорожской области, Ивановки, Золотой Балки, Ольговки и Токаревки Херсонской области.

Авиация с применением беспилотников, ракетчики и артиллерия ВС РФ за сутки уничтожили пусковую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18» и разбили скопления боевиков и военной техники противника в 118 районах. Средства ПВО сбили 75 украинских беспилотников и 33 снаряда РСЗО HIMARS производства США, Vampire производства Чехии и «Ольха».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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