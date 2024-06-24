США профинансируют печать учебников для украинских школьников

Администрация США в понедельник, 24 июня, объявила, что американское правительство через Агентство по международному развитию* (USAID*) профинансирует печать более трех миллионов учебников для украинских школьников начальных классов, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Белым домом, в частности, говорится: «Сегодня мы объявляем о том, что правительство США через Агентство США по международному развитию* (USAID*) оказывает помощь в печати более трех миллионов учебников для украинских учеников начальных школ к этому учебному году. Эти учебники будут произведены на Украине и доставлены в более чем 12 000 школ по всей стране».

*Организация признана в России иностранным агентом

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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