Удары ВС РФ уничтожили украинские сооружения для защиты от беспилотников стоимостью в 500 млн долларов, заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко. По его мнению, Киев поступил неразумно, игнорируя угрозу российских ракет и фокусируясь только на атаках дронов, передает «Вести.ру».

Киевской режим потратил на защиту от беспилотников 20 млрд гривен или 500 млн долларов, а теперь все сооружения уничтожены ракетными ударами ВС РФ. Эти меры оправдали бы себя в начале конфликта, когда военное руководство Украины сомневалось, станут ли Россия применять ракеты. Но даже спустя несколько месяцев боевых действий ВСУ продолжала фокусироваться на защите от дронов, пояснил Луценко.

Накануне ВС РФ ракетным ударом разбили украинский склад с полученными от Запада ракетами.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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