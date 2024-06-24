ВС РФ разбили склад ВСУ с полученными от Запада ракетами

ВС РФ ракетным ударом разбили украинский склад с полученными от Запада ракетами. Очевидцы рассказали о мощном пожаре и звуках взрывов.

«Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения «Краян». По сведениям Сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами. Удар нанесли около восьми утра», – рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

Одесские власти сообщили, что удар пришелся по объекту гражданской инфраструктуры, однако очевидцы рассказали в городских пабликах о мощной детонации и огромном столбе черного дыма.

«Столб дыма продолжает расти. Воздух просто ужасный, всем живущим по соседству рекомендовали закрывать окна», – пишет телеграм-канал «Одесса Инфо».

Лебедев добавил, что прилет пришел к моменту приезда иностранных наемников.

«Удар был к приезду иностранцев. От восьми до десяти штук попали под прилет. Приехали с охраной, встречали какие-то шишки в погонах и гражданские», – сказал подпольщик.

В ночь на 22 июня ВС РФ высокоточным оружием разбили склады ВСУ с боеприпасами и полученными Киевом от Запада ракетами и авиабомбами.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube